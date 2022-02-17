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17:07, 17 февраля 2022 года Шесть орловских соцучреждений продолжат работу в закрытом режиме Ограничение будет действовать минимум до 6 марта.





Шесть орловских соцучреждений продолжат работу в закрытом режиме до 6 марта. Это решение было принято сегодня на заседании регионального оперативного штаба по COVID-19. В перечень попали: Болховский дом-интернат для престарелых и инвалидов; областной геронтологический центр ветеранов войны и труда; Корсаковский психоневрологический интернат; Тельченский психоневрологический интернат; Каменский геронтологический центр; детский дом-интернат для детей с умственно-физическими недостатками.





Артём Ежаков





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