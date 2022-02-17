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17:07, 17 февраля 2022 года Орловские сити-фермеры предпочли клубнику помидорам и огурцам Семья Пашковых стала первопроходцами в выращивание клубники в зимний период. Для развития своего дела им необходим социальный контракт. Подробности – у корреспондента ГТРК «Орёл» Анны Вайсергисер.





Это сейчас у Пашковых есть свой цветущий ягодный сад. А началось всё с решения - построить теплицу. Ушло на это пять лет и два миллиона рублей. Тогда на семейном совете договорились выращивать огурцы и помидоры.



Ольга Пашкова садовод, жительница Кромского района: «Но когда узнали о том, что можно клубнику выращивать, на ярусах, то есть это увеличение производственных площадей, нам так захотелось, что мы отложили и помидоры и огурцы».

Когда стройка завершилась, заказали тысячу кустов из Голландии. Хорошая рассада – пятьдесят процентов успеха.



Иван Пашков, самозанятый: «Для того чтобы один куст нам дал максимальный урожай за год, нужен целый комплекс мер принимать. Это, во-первых, освещение, климат - здесь должна быть определенная влажность».

Важна и температура. В теплице днём чуть выше 20 градусов, ночью - меньше на восемь делений. Если будет слишком жарко, начнет буйствовать листва, а холод не даст завязаться ягодам. Первое время каждый цветок опыляли кистью, после переложили эту обязанность на шмелей. Шмели в теплице - доказательство того, что территория свободна от химии.



Первый урожай собрали два месяца назад - сорок килограммов сразу разобрали. Следующая партия получилась в два раза тяжелее. Предел - все 160 кг, но для этого надо ещё набраться опыта. Пашковы в клубничном деле - первопроходцы. В регионе только они могут похвастаться ароматом земляники садовой в феврале. Проблема в том, что теплица используется на треть. Чтобы задействовать её в полном объёме, обратились за помощью к государству.



Иван Пашков, самозанятый: «Если я смогу получить социальный контракт, то я смогу очень много ламп купить и увеличить объём клубники. На данный момент всё развивается достаточно медленно. Если бы была помощь от государства, то я сразу смог бы быстрый скачок совершить».

К соцконтракту уже подготовились. Паспорт проекта одобрен экспертами. Документы собраны. С ними Иван Пашков пришел в отдел социальной защиты по месту жительства. Его направление – «Предпринимательская деятельность». Максимальный размер стартового капитала на открытие своего дела - 250 тысяч рублей.



Екатерина Фомиченко, начальник отдела социальной защиты населения по Советскому району г. Орла: «Также предоставляются сведения о доходах за три месяца перед месяцем обращения. Если доход семьи не превышает установленный прожиточный минимум, который в этом году составляет 11 тысяч 768 рублей на человека, то, скорее всего, будет рассмотрено положительное решение».

Социальный контракт получили около двухсот орловцев. Больше половины стали на путь предпринимательства. Контракт заключается на год. Сити-фермер не имеет права снять с себя статус самозанятого. Когда срок контракта подойдёт к концу, он должен будет предоставить справку о доходах. Она покажет, насколько эффективна программа социального контракта.





Анна Вайсергисер





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