В Орловской области выявлены свалки свекольного жома общей площадью 50 гектаров

Нарушителям придётся заплатить штраф и произвести рекультивацию почвы.

Сотрудники регионального Управления Россельхознадзора в прошлом году выявили на территории Орловской области семь несанкционированных свалок свекольного жома общей площадью почти 50 гектаров. На сегодняшний день ликвидировано четыре свалки.

Залежи свекольного жома опасны и могут стать причиной загрязнения окружающей среды. Отходы сахарного производства подвергаются брожению, в результате масляная кислота попадает в почву. Размещение отходов производства на землях сельхозназначения запрещено законом. За подобные нарушения предусмотрено административное наказание в виде наложения штрафов на юридических лиц от 40 до 80 тысяч рублей.





Предусмотрена и приостановка деятельности на срок 90 суток. А в целях возмещения вреда, причиненного почвам, нарушителям придётся восстановить нарушенную территорию путем проведения рекультивации.