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Главная » Новости

7:37, 18 февраля 2022 года

Молодому жителю Орла грозит от 3 до 10 лет тюрьмы за хранение синтетического наркотика

У парня нашли 16 свертков с «зельем».


В Заводском районе Орла по подозрению в незаконном хранении наркотиков оперативниками задержан местный житель 2003 года рождения, – сообщили в региональном УМВД. Молодой человек попал в поле зрения правоохранителей благодаря ранее полученным данным. При себе у него нашли сверток с N-метилэфедроном и 15 пакетиков с мефедроном. Всего изъяли порядка 11 граммов «зелья». Все это парень собирался употребить сам.

Юношу поместили в СИЗО. Ему грозит от 3 до 10 лет лишения свободы.

Фото пресс-службы УМВД России по Орловской области
 



Артём Ежаков


 
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