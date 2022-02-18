В Орловской области расширен перечень товаров и услуг для реабилитации детей с инвалидностью

В список включено 12 новых позиций.

В Орловской области расширен перечень товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей с инвалидностью. В список включено 12 новых наименований. Расходы на покупку товаров из этого списка с недавнего времени можно компенсировать за счет средств маткапитала. Заявление на возмещение стоимости такой продукции подается в ПФР.



В обновлённый перечень включено: брайлевские картинки и колодки; тактильные книги и дорожки; наушники с усилением звука и усилители звука для наушников; портативный компьютер с вводом/выводом шрифтом Брайля и синтезатором речи; трёх- и четырёхколесные велосипеды с ручным приводом; велотренажеры; электроприставка для инвалидной коляски; инсулиновая помпа; парта с меняющимся углом наклона столешницы.