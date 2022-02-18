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8:45, 18 февраля 2022 года

В Орловской области расширен перечень товаров и услуг для реабилитации детей с инвалидностью

В список включено 12 новых позиций.


В Орловской области расширен перечень товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей с инвалидностью. В список включено 12 новых наименований. Расходы на покупку товаров из этого списка с недавнего времени можно компенсировать за счет средств маткапитала. Заявление на возмещение стоимости такой продукции подается в ПФР.
 
В обновлённый перечень включено: брайлевские картинки и колодки; тактильные книги и дорожки; наушники с усилением звука и усилители звука для наушников; портативный компьютер с вводом/выводом шрифтом Брайля и синтезатором речи; трёх- и четырёхколесные велосипеды с ручным приводом; велотренажеры; электроприставка для инвалидной коляски; инсулиновая помпа; парта с меняющимся углом наклона столешницы.



Артём Ежаков


 
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