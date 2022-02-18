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9:25, 18 февраля 2022 года Орловский хоккеист Александр Никишин поборется за выход в финал Олимпиады Встреча со шведской сборной состоится сегодня.





Орловский хоккеист Александр Никишин вместе с командой поборется за выход в финал Олимпиады. Сегодня, 18 февраля, российская ледовая дружина сыграет со шведской сборной.



Начало матча – в 16:00 по московскому времени. Эту игру в прямом эфире покажет телеканал «Россия 1» и медиаплатформа «Смотрим».





Артём Ежаков





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