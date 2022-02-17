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21:20, 17 февраля 2022 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- Решения оперштаба: запрет на ночную жизнь — продлевается, приём узких специалистов — возобновляется.

- Язык взаимопомощи. Десант волонтёров-медиков — интернациональный.

- Залежи жома опасны для экологии. И дорого обходятся предприятиям-нарушителям придётся заплатить штраф и рекультивировать территорию.

- Февраль — со вкусом клубники. Орловские сити-фермеры выращивают «Фурор».

- В Орле устанавливают интеллектуальную транспортную систему.

- Сегодня — День кадета России. Орловскому кадетскому движению уже 20 лет.

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