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21:20, 17 февраля 2022 года
Коротко о главном«Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».
- Решения оперштаба: запрет на ночную жизнь — продлевается, приём узких специалистов — возобновляется.
- Язык взаимопомощи. Десант волонтёров-медиков — интернациональный.
- Залежи жома опасны для экологии. И дорого обходятся предприятиям-нарушителям придётся заплатить штраф и рекультивировать территорию.
- Февраль — со вкусом клубники. Орловские сити-фермеры выращивают «Фурор».
- В Орле устанавливают интеллектуальную транспортную систему.
- Сегодня — День кадета России. Орловскому кадетскому движению уже 20 лет.
Вести-Орёл