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18:31, 17 февраля 2022 года В Орле продолжается внедрение интеллектуальных транспортных систем Установлено 15 «умных» светофоров.





В Орле светофоры оборудуют камерами, что позволит следить за реальной дорожной обстановкой и корректировать фазы. Завершить внедрение системы планируется до 2024 года. Общий объём финансирования 360 млн рублей.





Татьяна Напольских





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