Сегодня - День кадета России

Орловскому кадетскому движению уже 20 лет.

В Орловской области кадетское движение развивается в течение многих десятилетий. Направлений воспитания и обучения школьников множество: спасательное дело, военная подготовка, моряки…

Больше 10 лет назад был создан отряд кадет-спасателей «Спасарики» в детском саду № 79. Дети с самого раннего детства узнают азы безопасного поведения, учатся ответственному отношению к своей стране и окружающим.

Также специализированный класс кадет-спасателей был открыт в 2002 в школе №2 города Орла. С 2014 года создана организация патриотического воспитания «Кадеты Орловщины». Сейчас кадетские классы открыты в нескольких школах области. Для школьников организуют встречи с профессионалами, мастер-классы, уроки, соревнования и конкурсы.

Как отмечают в Главном управлении МЧС России по Орловской области, дети получают «спасательный круг» знаний, который им поможет в течение всей жизни.