Сегодня - День кадета России

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18:57, 17 февраля 2022 года
Сегодня - День кадета РоссииОрловскому кадетскому движению уже 20 лет.
В Орловской области кадетское движение развивается в течение многих десятилетий. Направлений воспитания и обучения школьников множество: спасательное дело, военная подготовка, моряки…
Больше 10 лет назад был создан отряд кадет-спасателей «Спасарики» в детском саду № 79. Дети с самого раннего детства узнают азы безопасного поведения, учатся ответственному отношению к своей стране и окружающим.
Также специализированный класс кадет-спасателей был открыт в 2002 в школе №2 города Орла. С 2014 года создана организация патриотического воспитания «Кадеты Орловщины». Сейчас кадетские классы открыты в нескольких школах области. Для школьников организуют встречи с профессионалами, мастер-классы, уроки, соревнования и конкурсы.
Как отмечают в Главном управлении МЧС России по Орловской области, дети получают «спасательный круг» знаний, который им поможет в течение всей жизни.
Орловское Информбюро