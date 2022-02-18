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10:05, 18 февраля 2022 года На праздничных мероприятиях в орловских детсадах и школах разрешили присутствие одного родителя Речь идет о торжествах по случаю Дня защитника Отечества и Международного женского дня.





На праздничных мероприятиях в орловских детсадах и школах разрешили присутствие одного родителя. Речь идет о торжествах по случаю Дня защитника Отечества и Международного женского дня. Соответствующее решение было принято накануне во время заседания регионального оперативного штаба по COVID-19.



На проведение мероприятий будет влиять эпидобстановка в каждом отдельном образовательном учреждении. Соблюдение всех санитарных требований строго обязательно, – заявили в региональном правительстве.





Артём Ежаков





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