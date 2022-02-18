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10:35, 18 февраля 2022 года Владимир Путин назначил нового прокурора Орловской области Им стал Алексей Тимошин – бывший первый заместитель Владислава Малкина. Владислав Малкин займет пост главы надзорного ведомства Владимирской области.





Президент РФ Владимир Путин утвердил смену прокурора Орловской области. Теперь уже бывший глава регионального надзорного ведомства Владислав Малкин отправляется на аналогичную должность во Владимирскую область. Ему на смену пришел Алексей Тимошин – первый заместитель Малкина. Указ президента вступил в силу со вчерашнего дня. Прокуроры назначены на пятилетний срок.



38-летний Тимошин является уроженцем Орловской области. 10 лет он отдал службе в судебной системе, в органах прокуратуры работает с 2014 года. Награжден грамотой генпрокурора РФ.





Артём Ежаков





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