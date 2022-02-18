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11:10, 18 февраля 2022 года В Орле объявили третьи торги на поиск подрядчика Красного моста Первые две попытки провалились по причине отсутствия заявок.





В Орле в третий раз объявили торги на поиск подрядчика, который за 1,6 млрд рублей доделает ремонт Красного моста. Первые две попытки провалились по причине отсутствия заявок. Если в этот раз предложения поступят, то имя нового ответственного за главную переправу города станет известно 2 марта. Сдать работу, судя по документам, подрядчик должен к 30 ноября 2023 года.





Артём Ежаков





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