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11:35, 18 февраля 2022 года Бывшего орловского судебного пристава подозревают в составлении протоколов с ложными нарушениями На основании этих документов трех человек незаконно привлекли к штрафам и обязательным работам.





Бывшего судебного пристава Хотынецкого межрайонного отделения УФССП подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. О возбуждении уголовного дела на основании материалов УФСБ заявили сегодня в следственном комитете.



Следствие считает, что мужчина, желая улучшить свои служебные показатели, незаконно составлял по возбужденным в отношении троих местных жителей исполнительным производствам протоколы об административных правонарушениях, которых в действительности не было. На основании этих бумаг людей незаконно привлекли к штрафам и обязательным работам.



Один из вариантов наказания по инкриминируемой статье предполагает заключение сроком до 4 лет.





Артём Ежаков





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