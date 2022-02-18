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11:35, 18 февраля 2022 года

Бывшего орловского судебного пристава подозревают в составлении протоколов с ложными нарушениями

На основании этих документов трех человек незаконно привлекли к штрафам и обязательным работам.


Бывшего судебного пристава Хотынецкого межрайонного отделения УФССП подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. О возбуждении уголовного дела на основании материалов УФСБ заявили сегодня в следственном комитете.

Следствие считает, что мужчина, желая улучшить свои служебные показатели, незаконно составлял по возбужденным в отношении троих местных жителей исполнительным производствам протоколы об административных правонарушениях, которых в действительности не было. На основании этих бумаг людей незаконно привлекли к штрафам и обязательным работам.

Один из вариантов наказания по инкриминируемой статье предполагает заключение сроком до 4 лет.


Артём Ежаков


 
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