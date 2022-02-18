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12:15, 18 февраля 2022 года 715 жителей Орловской области накануне заболели COVID-19 В больницы госпитализировано 114 человек. Трое скончались.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 18 февраля, за последние сутки в Орловской области выявлено 715 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией (всего – 92 645). Госпитализировано 114 человек.



Накануне выписано 352 жителя региона (всего – 74 264). Умерли трое. С начала пандемии в области скончалось 1 703 человека.





Артём Ежаков





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