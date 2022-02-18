пятница 18.02.2022 12:57:09 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
COVID-19
Главная » Новости

11:29, 18 февраля 2022 года

Орловский восьмиклассник показал своё мастерство на региональном чемпионате молодых профессионалов

С участником познакомилась корреспондент ГТРК «Орёл» Татьяна Тимохина.


Сегодня завершается VI региональный чемпионат «Молодые профессионалы». Почти две недели лучших выявляли в 50-ти компетенциях. Участие в профессиональном турнире принимали не только опытные мастера и студенты, но и школьники. 90 участников в возрасте от 12 до 16 лет демонстрировали умения в 13-ти компетенциях. Одна из них: поварское дело. Своё мастерство в этой компетенции продемонстрировал Даниил Яшин, учащийся лицея №1 города Орла. Состязания поваров проходили в Мценске, в Орловском техникуме агробизнеса и сервиса. Денис увлёкся кулинарией давно, и в чемпионате молодых профессионалов он участвует уже второй раз.

Компетенция «Поварское дело» оценивается по множеству критериев. Всего 200 пунктов оценки.

Марина Егорова, главный эксперт компетенции «Поварское дело»: «Оценивают на площадке и в специальной комнате для слепой дегустации такие аспекты как внешний вид, стиль и креативность, вкус блюда, текстуру, а по работе - умение работать с оборудованием, инвентарём, инструментами».

Готовиться к региональному чемпионату начинают задолго до него. Это и оснащение площадок, и работа с экспертами, и, конечно, подготовка участников.

Галина Логинова, директор Орловского техникума агробизнеса и сервиса: «Буквально на каждый шаг есть определённый регламент, определённый документ, и, конечно, работа с участниками - заранее все получили установку, за каждым участником был закреплён мастер производственного обучения».
Победители и призёры регионального чемпионата пройдут отборочный турнир от округа на право участия в финале Национального чемпионата, который пройдёт в Саранске в мае этого года. Это будет юбилейный, X Национальный чемпионат молодых профессионалов.


Татьяна Тимохина


 
© 2002−2022 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.