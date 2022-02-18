Главная » Новости



11:29, 18 февраля 2022 года Орловский восьмиклассник показал своё мастерство на региональном чемпионате молодых профессионалов С участником познакомилась корреспондент ГТРК «Орёл» Татьяна Тимохина.





Сегодня завершается VI региональный чемпионат «Молодые профессионалы». Почти две недели лучших выявляли в 50-ти компетенциях. Участие в профессиональном турнире принимали не только опытные мастера и студенты, но и школьники. 90 участников в возрасте от 12 до 16 лет демонстрировали умения в 13-ти компетенциях. Одна из них: поварское дело. Своё мастерство в этой компетенции продемонстрировал Даниил Яшин, учащийся лицея №1 города Орла. Состязания поваров проходили в Мценске, в Орловском техникуме агробизнеса и сервиса. Денис увлёкся кулинарией давно, и в чемпионате молодых профессионалов он участвует уже второй раз.



Компетенция «Поварское дело» оценивается по множеству критериев. Всего 200 пунктов оценки.



Марина Егорова, главный эксперт компетенции «Поварское дело»: «Оценивают на площадке и в специальной комнате для слепой дегустации такие аспекты как внешний вид, стиль и креативность, вкус блюда, текстуру, а по работе - умение работать с оборудованием, инвентарём, инструментами».

Готовиться к региональному чемпионату начинают задолго до него. Это и оснащение площадок, и работа с экспертами, и, конечно, подготовка участников.



Галина Логинова, директор Орловского техникума агробизнеса и сервиса: «Буквально на каждый шаг есть определённый регламент, определённый документ, и, конечно, работа с участниками - заранее все получили установку, за каждым участником был закреплён мастер производственного обучения». Победители и призёры регионального чемпионата пройдут отборочный турнир от округа на право участия в финале Национального чемпионата, который пройдёт в Саранске в мае этого года. Это будет юбилейный, X Национальный чемпионат молодых профессионалов.





Татьяна Тимохина





Новости СМИ2