Орловский восьмиклассник показал своё мастерство на региональном чемпионате молодых профессионалов

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11:29, 18 февраля 2022 года
Орловский восьмиклассник показал своё мастерство на региональном чемпионате молодых профессионаловС участником познакомилась корреспондент ГТРК «Орёл» Татьяна Тимохина.
Сегодня завершается VI региональный чемпионат «Молодые профессионалы». Почти две недели лучших выявляли в 50-ти компетенциях. Участие в профессиональном турнире принимали не только опытные мастера и студенты, но и школьники. 90 участников в возрасте от 12 до 16 лет демонстрировали умения в 13-ти компетенциях. Одна из них: поварское дело. Своё мастерство в этой компетенции продемонстрировал Даниил Яшин, учащийся лицея №1 города Орла. Состязания поваров проходили в Мценске, в Орловском техникуме агробизнеса и сервиса. Денис увлёкся кулинарией давно, и в чемпионате молодых профессионалов он участвует уже второй раз.
Компетенция «Поварское дело» оценивается по множеству критериев. Всего 200 пунктов оценки.
Марина Егорова, главный эксперт компетенции «Поварское дело»: «Оценивают на площадке и в специальной комнате для слепой дегустации такие аспекты как внешний вид, стиль и креативность, вкус блюда, текстуру, а по работе - умение работать с оборудованием, инвентарём, инструментами».
Готовиться к региональному чемпионату начинают задолго до него. Это и оснащение площадок, и работа с экспертами, и, конечно, подготовка участников.
Победители и призёры регионального чемпионата пройдут отборочный турнир от округа на право участия в финале Национального чемпионата, который пройдёт в Саранске в мае этого года. Это будет юбилейный, X Национальный чемпионат молодых профессионалов.
Галина Логинова, директор Орловского техникума агробизнеса и сервиса: «Буквально на каждый шаг есть определённый регламент, определённый документ, и, конечно, работа с участниками - заранее все получили установку, за каждым участником был закреплён мастер производственного обучения».
Татьяна Тимохина