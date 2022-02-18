пятница 18.02.2022 12:57:16 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
COVID-19
Главная » Новости

11:51, 18 февраля 2022 года

Вечные огни будут обеспечены бесплатным газом

Глава государства поддержал идею орловских депутатов. Инициатором предложения выступил комитет по образованию, спорту, культуре и туризму Орловского облсовета. С его председателем Олегом Кошелевым поговорила корреспондент ГТРК «Орёл» Анна Вайсергисер.


Президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить газом все Вечные огни и Огни памяти в стране. Данное предложение было направлено Орловским областным советом.

В 2021 году региональное заксобрание обратило внимание на то, что органы местного самоуправления подчас не могут обеспечить бесперебойную подачу «голубого топлива» на мемориалы. При этом софинансирование из областного бюджета также не предусмотрено. В связи с этим участились попытки перевода Вечных огней в статус Огней памяти, которые зажигают только в памятные даты.

Олег Кошелев, заместитель председателя Орловского областного Совета народных депутатов - председатель комитета по образованию, спорту, культуре и туризму: «С 1 мая этого года работа Вечных огней будет оплачена - либо федеральным бюджетом, либо компанией Газпром. Сегодня пока нет алгоритма данного финансирования, он прорабатывается федеральным центром, затем он будет доведён до областных центров, и уже мы сможем его осуществить. Если будут нужны какие-то изменения в законодательной сфере, то мы, я уверен, эти решения примем на ближайшей сессии - после поступления предложений из федерального центра».



Анна Вайсергисер


 
© 2002−2022 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.