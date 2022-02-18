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11:51, 18 февраля 2022 года Вечные огни будут обеспечены бесплатным газом Глава государства поддержал идею орловских депутатов. Инициатором предложения выступил комитет по образованию, спорту, культуре и туризму Орловского облсовета. С его председателем Олегом Кошелевым поговорила корреспондент ГТРК «Орёл» Анна Вайсергисер.





Президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить газом все Вечные огни и Огни памяти в стране. Данное предложение было направлено Орловским областным советом.



В 2021 году региональное заксобрание обратило внимание на то, что органы местного самоуправления подчас не могут обеспечить бесперебойную подачу «голубого топлива» на мемориалы. При этом софинансирование из областного бюджета также не предусмотрено. В связи с этим участились попытки перевода Вечных огней в статус Огней памяти, которые зажигают только в памятные даты.



Олег Кошелев, заместитель председателя Орловского областного Совета народных депутатов - председатель комитета по образованию, спорту, культуре и туризму: «С 1 мая этого года работа Вечных огней будет оплачена - либо федеральным бюджетом, либо компанией Газпром. Сегодня пока нет алгоритма данного финансирования, он прорабатывается федеральным центром, затем он будет доведён до областных центров, и уже мы сможем его осуществить. Если будут нужны какие-то изменения в законодательной сфере, то мы, я уверен, эти решения примем на ближайшей сессии - после поступления предложений из федерального центра».





Анна Вайсергисер





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