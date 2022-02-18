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12:45, 18 февраля 2022 года Стартовал народный конкурс по созданию памятного знака Тургеневскому дубу Участвовать могут как профессионалы, так и любители.





В Орловской области стартовал народный конкурс по созданию памятного знака Тургеневскому дубу. Участвовать могут как профессионалы, так и любители. Никаких ограничений по возрасту, образованию, национальности и месту жительства не стоит. Также не имеет значения, как был подготовлен проект – в индивидуальном порядке или в составе творческих объединений.



Эскизные проекты принимаются до 15 апреля 2022 года. Из них профессиональное жюри отберет три лучших варианта, а затем эти концепции вынесут на народное голосование. Лучший проект будет воплощен на территории музея-заповедника «Спасское-Лутовиново». Более подробно с положением о конкурсе можно ознакомиться на его официальном сайте, – заявили в региональном правительстве.





Артём Ежаков





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