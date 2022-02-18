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14:45, 18 февраля 2022 года
Орловская область ждет финансирования работ по аэропортуКак заявил накануне губернатор Андрей Клычков, работы могут начаться уже в этом году.
Орловская область ждет финансирования работ по аэропорту. Вопрос воздушной гавани в нашем регионе в числе прочего обсуждался во время визита губернатор Андрея Клычкова в Москву. Напомним, в начале недели глава области встретился с главой Минстроя Иреком Файзуллиным.
«По орловскому аэропорту. В ближайшее время будет решение по выделению средств Орловской области для того, чтобы мы уже в этом году приступили к работам»
, – заявил вчера во время прямого эфира в Instagram
глава региона.
Артём Ежаков