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13:21, 18 февраля 2022 года Мэром Мценска стал Николай Кочетаев Его кандидатуру сегодня утвердил городской совет.





Мэром Мценска сегодняшним решением местного городского совета стал Николай Кочетаев. Кочетаев – коренной амчанин. 16 лет возглавлял СДЮСШОР, с 2014 года руководил ООО «Стандарт», – передает региональный портал.



В кресле главы города Кочетаев сменил Сергея Волкова. Волков стал мэром в октябре прошлого года, но покинул пост в связи с новой работой. Временно городом руководил Иван Бескорский.



Фото редакции газеты «Мценский край»









Артём Ежаков





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