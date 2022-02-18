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13:42, 18 февраля 2022 года

Скандинавский циклон принес на Орловщину тепло

Однако комфортной такую погоду не назовёшь – в опасности метеозависимые люди и любители пеших прогулок по замёрзшим водоёмам.


Аномально тёплым этот февраль не назовешь, но в ближайшие дни ожидается значительное потепление. Его на территорию Орловской области со стороны Средиземного моря принёс скандинавский циклон.

Валерий Селихов начальник Орловского гидрометеоцентра: «Мы ожидаем выпадение мокрого снега, дождя в дневные часы, гололедица на дорогах, гололёд. Температура в ночные часы будет слабоотрицательная: минус один - минус три градуса. А в дневные часы повышение температуры возможно до шести градусов тепла».

По прогнозу, на Орловщине будет достаточно ветрено и влажно, поэтому одеваться в эти дни лучше потеплее. Комфортной такую погоду не назовешь, особенно для метеозависимых людей. Перепады атмосферного давления сказываются на артериальном.

Светлана Егорова, заведующая неврологическим отделением Орловской областной клинической больницы: «Приводит к гипертоническим кризам, головным болям, и в период скачков атмосферного давления надо внимательнее относиться к здоровью и контролировать артериальное давление».

Ещё такие погодные условия создают опасность на водоёмах. Спасатели ежедневно мониторят обстановку. Если на небольших прудах и озёрах лёд достаточно толстый, то на проточных реках - нестабилен. На Оке, например, его толщина варьируется от 15 сантиметров. Промоин уже очень много. Как предупреждают в МЧС, это самый опасный лёд. Промоины, которые существуют на водоёме, могут быть прикрыты небольшим слоем снега. Не стоит также надеяться на тех, кто прошёл до вас. Проторенная дорожка может привести к беде.

По статистики чаще всего жертвами проталин становятся рыбаки. В прошлом году на водоёмах области провалились под лёд трое мужчин, один погиб. А буквально на днях возле лодочной станции спасатели вытащили из полыньи бродячую собаку.


Татьяна Тимохина


 
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