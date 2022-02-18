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14:13, 18 февраля 2022 года Об изменении условий приема платежей за газ В феврале изменился порядок оплаты комиссии при приёме платежей за газоснабжение.





В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации принято решение об исключении из состава затрат компаний, отвечающих за реализацию газа, расходов на оплату платежных услуг, которые оказывают банки и иные организации. Данная мера предложена ФАС России в рамках стратегии сдерживания тарифов для населения. Аналогичные изменения ранее были внесены в систему платежей поставщиков других коммунальных услуг. Изменения в тарифе связаны с вступлением в силу приказа ФАС России №1374/21 от 06.12.2021 года «Об утверждении размера платы за снабженческо-сбытовые услуги, оказываемые потребителям газа ООО «Газпром межрегионгаз Орёл» на территории Орловской области», на основании исполнения постановления правительства Российской Федерации от 05.09.2019 № 1164. Согласно документу, операторы по приёму платежей (банки, отделения Почты России и др.) при приёме оплаты будут взимать комиссию по установленным ими тарифам. Отмену компенсации оплаты комиссий абонентам при оплате коммунальных услуг в связи с вступлением в силу 13 сентября 2020 года постановления правительства РФ от 05.09.2019 № 1164 применили уже все ресурсоснабжающие организации в сфере коммунальных услуг. Это оплата обращения с твёрдыми коммунально-бытовыми отходами, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение, тепло- и энергоснабжение. Последними требования законодательства внедрили поставщики газа.

Информируем Вас, что в связи с изменением порядка оплаты комиссии при приёме платежей за газоснабжение, платежные агенты в феврале 2022 года проводят перенастройки программного обеспечения в режиме непрерывного обслуживания клиентов. ПАО Сбербанк ввел временный порядок оплаты за газ по индивидуальному (нижнему) QR-коду Единого платежного документа. При оплате за газ в ПАО Сбербанк потребителям необходимо дополнительно передать показания приборов учета.



Вместе с тем сообщаем, что оплата газоснабжения через платежные системы ПАО Сбербанк, ООО «Орловский энергосбыт», АО «МИнБанк», АО «Россельхозбанк», а так же в отделениях АО «Почта России» теперь осуществляется с внешней комиссией в установленном банком и платежными агентами размере. С февраля 2022 года произвести оплату за поставленный газ без комиссии по Единому платежному документу и передать показания счетчика можно в личном кабинете ООО «Газпром межрегионгаз Орел» на сайте www.gazprom-mrg57.ru





Орловское Информбюро





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