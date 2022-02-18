пятница 18.02.2022 16:49:14 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
COVID-19
Главная » Новости

15:18, 18 февраля 2022 года

C персоналом орловских медучреждений ведется постоянная работа по профессиональной этике

Об этом заявил глава областного департамента здравоохранения Станислав Шувалов.


C персоналом орловских медучреждений ведётся постоянная работа по профессиональной этике и деонтологии. Об этом заявил глава областного департамента здравоохранения Станислав Шувалов во время брифинга для СМИ. Так чиновник прокомментировал данные о случае в детской поликлинике № 3, где хирург, сославшись на то, что это не его профиль, отправил ребёнка со сломанной рукой к ортопеду, бывшему в тот момент в отпуске.

Также глава депздрава прокомментировал инцидент с упавшей с койки пациенткой ООКБ. Станислав Шувалов признал факт случившегося, рассказал, что пенсионерка была передана на особый контроль главного врача, а с персоналом провели работу с целью недопущения подобных случаев в дальнейшем. Были принесены извинения. Также Шувалов выразил мнение, что женщина не могла провести сутки, лежа на полу.

«Я более чем уверен, что эта информация не соответствует действительности, потому что в палаты медперсонал заходит регулярно, и, конечно, в течение суток не может быть ситуации, когда пациент находится без внимания медработников», – заявил Шувалов.



Артём Ежаков


 
© 2002−2022 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.