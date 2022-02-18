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15:18, 18 февраля 2022 года C персоналом орловских медучреждений ведется постоянная работа по профессиональной этике Об этом заявил глава областного департамента здравоохранения Станислав Шувалов.





C персоналом орловских медучреждений ведётся постоянная работа по профессиональной этике и деонтологии. Об этом заявил глава областного департамента здравоохранения Станислав Шувалов во время брифинга для СМИ. Так чиновник прокомментировал данные о случае в детской поликлинике № 3, где хирург, сославшись на то, что это не его профиль, отправил ребёнка со сломанной рукой к ортопеду, бывшему в тот момент в отпуске.



Также глава депздрава прокомментировал инцидент с упавшей с койки пациенткой ООКБ. Станислав Шувалов признал факт случившегося, рассказал, что пенсионерка была передана на особый контроль главного врача, а с персоналом провели работу с целью недопущения подобных случаев в дальнейшем. Были принесены извинения. Также Шувалов выразил мнение, что женщина не могла провести сутки, лежа на полу.

«Я более чем уверен, что эта информация не соответствует действительности, потому что в палаты медперсонал заходит регулярно, и, конечно, в течение суток не может быть ситуации, когда пациент находится без внимания медработников», – заявил Шувалов.





Артём Ежаков





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