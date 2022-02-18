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15:53, 18 февраля 2022 года В Орле открыли новые детские сады на ул. Кузнецова и Планерной Каждое учреждение рассчитано на 80 детей в возрасте до 3 лет.





В Орле открыли новые детские сады – № 97 на ул. Кузнецова и № 98 на ул. Планерной. Работать детские учреждения будут с 7:00 до 19:00.



Каждое учреждение рассчитано на 80 детей в возрасте до 3 лет. В саду на ул. Кузнецова ещё имеются места.





Орловское Информбюро





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