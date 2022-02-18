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17:30, 18 февраля 2022 года Кислородный концентратор в орловской больнице им. Боткина готовят к запуску Оборудование поможет закрыть потребность учреждения в этом медицинском газе.





В больнице им. Боткина в Орле завершается монтаж и процесс пусконаладки кислородного концентратора. Об этом заявил глава областного депздрава Станислав Шувалов. Его слова приводит сайт регионального правительства. Оборудование поможет полностью закрыть потребность учреждения в кислороде, при этом весной сюда же привезут второй аналогичный аппарат.



Аналогичное устройство в этом году получит и Ливенская ЦРБ.



Фото из архива









Артём Ежаков





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