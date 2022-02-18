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16:07, 18 февраля 2022 года

Орловские бобслеистки – на олимпийской трассе в Пекине

За медали борется Анастасия Макарова. Юлия Егошенко поехала на игры в качестве запасной. Спортивный путь наших спортсменок проследила корреспондент ГТРК «Орёл» Анастасия Дорохова.


Спортивный путь большинства бобслеистов сборной России начинается в легкоатлетическом манеже. Не стала исключением и Юлия Егошенко. Проведя несколько сезонов на дорожке, в 2015 году девушка решила сменить спортивный профиль. Заявила о себе на всероссийском тестировании и попала в список национальной команды на позицию разгоняющего.

Перед стартом евросезона в сборной прошли два тестирования разгоняющих. В первом девушка стала третьей, во втором – четвертой. Но тренерский штаб, видя невысокие результаты сформированного экипажа, решил провести сравнение ещё раз.

Сергей Журкин, президент Орловской областной федерации бобслея: «Перед стартом Чемпионата Европы провели ещё одно тестирование между Тарасовой и Егошенко, и Юля выиграла и в старте, и по финишу. И таким образом тренерский штаб поставил её для участия в Чемпионате Европы в Санкт-Морице. Там она заняла 5 место. Это было хорошее выступление, мы были очень рады. И тренеры сборной решили, что именно она поедет третьей».

Спорт – всегда непредсказуем. Тем более эпоха коронавируса дает о себе знать. Так что, в любой момент орловчанка Юлия Егошенко, пока что запасная, может стать основным членом сборной команды России.

Анастасия Макарова – спортсмен-варяг. В 2018 году на всероссийском тестировании спортсменка из Люберец показала хороший результаты в толкании тачки – главного упражнения для бобслеистов. Девушка вошла в состав национальной сборной.

Сергей Журкин, президент Орловской областной федерации бобслея: «Я на тот момент был старшим тренером сборной России основного состава, был на этом тестировании и смотрел на молодежь, которая тестировалась. Мне эта девочка понравилась своей целеустремленностью, как она толкала тренажер боба. Я сразу предложил - давай будешь выступать за Орёл».

Десять месяцев в году Анастасия Макарова – на сборах с национальной командой. Когда есть время – приезжает и тренируется в Орле. В 2019-м получила травму ключицы, но смогла восстановиться и продолжить тренировки и успешные выступления.

Сергей Журкин, президент Орловской областной федерации бобслея: «Она неоднократно становилась призером Первенства мира, Первенства Европы. Победительница Первенства России, Кубка России. В прошлом году она выиграла чемпионат России. Она очень быстро прогрессировала. 4 года назад она пришла и через 4 года – она на Олимпиаде. Такого в российском бобслее ещё ни один пилот никто не мог сделать».

Юлии Егошенко – 30 лет, Анастасии Макаровой – 23 года. Участие в Олимпийских играх – огромный опыт и мы надеемся, что мы увидим их и на будущих турнирах.


Анастасия Дорохова


 
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