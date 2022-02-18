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16:13, 18 февраля 2022 года

В деревне под Орлом приостановили работу ФАПа из-за уволившегося медика

По словам главы областного департамента здравоохранения Станислава Шувалова, сейчас в медучреждении активно ищут нового врача.


В деревне Усть-Рыбница Орловского района из-за уволившегося медика приостановлена работа фельдшерско-акушерского пункта, обслуживающего несколько населённых пунктов. В данный момент для медучреждения ищут нового врача. Об этом заявил глава областного департамента здравоохранения Станислава Шувалова. Местному населению продолжает оказывать помощь Знаменская амбулатория и скорая помощь, – подчеркнул чиновник.
«Понятно, что удалённая помощь неудобна для жителей, поэтому главврач Плещеевской ЦРБ предпринимает все возможные меры, чтобы найти специалиста для организации работы ФАПа. Мы со своей стороны будем всячески оказывать содействие и контролировать поиски, чтобы вопрос был решён как можно быстрее», – заявил глава депздрава.



Артём Ежаков


 
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