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16:14, 18 февраля 2022 года Орловщина. Ситуация с коронавирусной инфекцией Медики выражают осторожную надежду на то, что ковидная волна пошла на спад. Мониторинг медучреждений провела корреспондент ГТРК «Орёл» Елена Литинская.





В поликлиниках пациентов, которые выписываются, стало чуть больше, чем тех, кто открывает больничный. Тем не менее, на приеме в боксе приходится принимать полсотни пациентов за смену. На вызовах - чуть меньше. Немного легче стало после появления возможности выдавать больничный онлайн.



Ирина Зайцева, врач-терапевт поликлиники № 2 г. Орла: «Можем каких-то обзвонить, чтобы не ездить. Все-таки очень сложно: к каждому поднимись, каждого послушай, посмотри. Бывают вызовы, которые можно решить дистанционно. Это прекрасно, что так сделали».

Нагрузка на регистратуры и колл-центы поликлиник тоже стала меньше - после того, как часть забот на себя взяли волонтёры и служба «122».



Несмотря на тенденцию к снижению заболеваемости, нагрузка на амбулаторное звено пока очень серьёзная. Во второй поликлинике только выездов в среднем около 400 - на вызовы, тестирования и доставку лекарств.



Павел Сергеев, главный врач поликлиник № 2: «Если мы говорим о пиках заболеваемости, то в четвертую волну у нас под наблюдением находилось около тысячи человек. На сегодняшний момент, когда у нас был самый пик заболеваемости – неделю или две назад - под наблюдением с положительной ковидной инфекцией у нас находилось около трех тысяч человек. На сегодня это две с половиной тысячи».

В стационарах, напротив, стало напряженнее. В больнице им. Семашко, где лечатся самые тяжёлые ковидные больные, из 700 коек свободно 30. В больнице им. Боткина из 300 занято 279. В ковидном отделении противотуберкулезного диспансера свободных коек нет.



Юлия Киселева, заместитель главного врача по медицинской части Орловского противотуберкулезного диспансера: «Ковидное отделение нашего стационара заполнено, к сожалению, полностью. На 90 койках находятся 90 пациентов. Как и несколько месяцев назад, мы сколько выписываем, столько пациентов поступает».

Инфекционный корпус детской больницы тоже почти полностью заполнен пациентами с коронавирусом.



Иван Симаков, заместитель главного врача НКМЦ им. З.И. Круглой по инфекционной работе: «У нас со второй половины января значительно увеличилось количество обращений детей с подтвержденной коронавирусной инфекцией, и в том числе выявляемой в процессе госпитализации. На данный момент у нас лежит 45 детей с коронавирусной инфекцией и с подозрением на это заболевание».

Однако течение заболевания и у детей, и у взрослых в эту волну легче, говорят врачи. Поражения лёгких встречаются примерно в десять раз реже.





Елена Литинская





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