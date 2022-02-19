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8:28, 19 февраля 2022 года

В Орловской области объявили охоту на кабана

Отстрел вепрей необходим для сдерживания вспышек африканской чумы свиней.


В Орловской области утверждены документы об охоте на кабана. Отстрел этих животных необходим для сдерживания вспышек африканской чумы свиней.
 
Так, с 15 февраля по 31 декабря этого года охота на неограниченное число кабанов разрешена вокруг свиноводческих комплексов шириной до 10 километров (радиусом до 5 километров), расположенных на территориях охотничьих угодий и особо охраняемых природных территориях регионального значения Орловской области. Разрешено использовать охотничье огнестрельное оружие, живоловушки, а также – в случае добора раненого кабана – собак охотничьих пород. При этом необходимо исключить нанесение вреда другим объектам животного мира и обеспечить сохранность среды их обитания.
 
Также с 22 февраля по 31 марта 2022 года охота на 9 особей кабанов допускается на особо охраняемой природной территории регионального значения «Нарышкинский природный парк Урицкого района Орловской области», – заявили в региональном правительстве.
 
С полными версиями приказов охотники могут ознакомиться на сайте областной администрации. Отстрел регламентирован приказами регдепартамента надзорной и контрольной деятельности «О регулировании численности охотничьих ресурсов» от 14.02.2022 № 283 и № 284» соответственно.



Артём Ежаков


 
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