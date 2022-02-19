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10:33, 19 февраля 2022 года На Орловщине возможны перебои в телеэфире Помехи в вещании может внести явление солнечной интерференции.





C 21 февраля до 24 марта в Орловской области из-за солнечной «засветки» возможны перебои в телеэфире. Прерывания сигнала ожидаются в период с 11:16 до 13:05. Их продолжительность может составлять от нескольких секунд до 11 минут в сутки.

Не все приемное оборудование телезрителей способно быстро «поймать» восстановившийся сигнал. Телевизоры или приставки с устаревшим ПО могут накапливать ошибки. Если качество изображения не приходит в норму, рекомендуется перезагрузить телевизор или приставку – на минуту выключить телевизор и приставку из розетки и включить заново. Если это не помогло, необходимо запустить в меню автопоиск каналов.

График возможных помех трансляции теле- и радиопрограмм в Орловской области публикуется на сайте ртрс.рф в разделе «Временные отключения телерадиоканалов» и в Кабинете телезрителя , а также во вкладке «Вещание» в мобильном приложении «Телегид».





Артём Ежаков





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