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18:00, 19 февраля 2022 года Орловцы могут оформить бесплатную путёвку в детский лагерь через «Госуслуги» Приём заявок начнется 21 марта.







Жители Орловской области могут оформить бесплатную путёвку в детские лагеря и санатории через портал «Госуслуги» . На нём появится тематическая вкладка с подробным руководством к заполнению заявки, которая автоматически поступит в региональный департамент образования на рассмотрение. Заявителя уведомят о результате. Приём заявок начнется с 21 марта, – заявили в региональном правительстве. Привычные форматы подачи также сохраняются. Подробнее о летней детской оздоровительной кампании могут рассказать по телефонам: (4862) 598-538, 598-540.



Напомним, что в Орловской области утвердили среднюю стоимость летнего детского отдыха. У жителей региона будет возможность приобрести своим чадам путёвки длительностью в 21 день, 14 дней, а также 12, 10 и 7 дней. Будут работать лагеря в школах. Со стоимостью путёвок можно ознакомиться в постановлении Правительства № 52 «О мерах по организации отдыха и оздоровления детей в Орловской области в 2022 году». Профильные смены будут организованы по 22 направлениям. В приоритете – патриотическое воспитание, формирование ЗОЖ, творческое, интеллектуальное и спортивное развитие.





Артём Ежаков





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