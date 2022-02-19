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18:54, 19 февраля 2022 года С 21 февраля орловская налоговая возвращает очный приём посетителей Он был приостановлен из-за неблагоприятной эпидобстановки.





С 21 февраля налоговые органы Орловской области возобновляют личный приём посетителей. При этом УФНС напоминает, что 23 февраля – выходной день. В связи с этим установлен особый график работы 22 февраля: с 9:00 до 19:00 часов.

222-22-22 или посредством сервиса «Онлайн-запись на приём в инспекцию». Актуальная информация о режиме работы территориальных налоговых органов Орловской области размещена на сайте ФНС России в разделе «Контакты». Предварительно записаться на прием можно по единому телефону 8 (800)или посредством сервиса «Онлайн-запись на приём в инспекцию».





Артём Ежаков





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