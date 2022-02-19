С 21 февраля орловская налоговая возвращает очный приём посетителей

С 21 февраля налоговые органы Орловской области возобновляют личный приём посетителей. При этом УФНС напоминает, что 23 февраля – выходной день. В связи с этим установлен особый график работы 22 февраля: с 9:00 до 19:00 часов.
Актуальная информация о режиме работы территориальных налоговых органов Орловской области размещена на сайте
ФНС России в разделе «Контакты». Предварительно записаться на прием можно по единому телефону 8 (800) 222-22-22
или посредством сервиса «Онлайн-запись на приём в инспекцию».