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8:15, 20 февраля 2022 года Орловский легкоатлет Илья Аксёнов взял «серебро» на Кубке России среди глухих и слабослышащих спортсменов Спортсмен продолжает бороться за право представить Россию на международных соревнованиях.





Орловец Илья Аксёнов завоевал серебряную медаль на Кубке России по легкой атлетике среди глухих и слабослышащих спортсменов, а также «бронзу» чемпионата России, – сообщает региональный информационный портал.

Состязания проходили в Саранске. Их целью стал контрольный отбор сильнейших и перспективных спортсменов в сборную России для участия в XXIV Летних Сурдлимпийских Играх в Бразилии, а также в предстоящих чемпионатах и первенствах Европы и Мира.





Артём Ежаков





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