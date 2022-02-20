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9:25, 20 февраля 2022 года В этом году в Орле запланирован ремонт 40 крыш многоквартирных домов Об этом было заявлено на заседании профильного комитета городского совета.





В 2022-м году Фонд капремонта запланировал обновить 40 крыш многоквартирных домов в Орле. Об этом было заявлено на заседании комитета городского совета по строительству. Зампред представительного органа Владимир Негин отметил необходимость скорейшего выбора подрядчиков, чтобы оперативно завершить работы к осени. Найти фирмы на все объекты планируют в марте.





Артём Ежаков





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