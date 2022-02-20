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17:30, 20 февраля 2022 года В Орле установили подозреваемого в краже из частного дома У потерпевшего пропали две металлические ёмкости, самовар, посуда, мойка высокого давления и бензопила.





В Орле установили подозреваемого в краже из частного дома на ул. Гайдара. Им оказался ранее судимый молодой человек 1994 года рождения. Парень разбил окно в здании и вынес оттуда две металлические ёмкости, самовар, посуду, мойку высокого давления и бензопилу. Часть краденного нашли в доме фигуранта, остальное, по версии следствия, парень подозреваемый успел продать.

Фигурант задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. Ведется следствие, – сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области. Парню грозит реальный срок заключения – до 6 лет.





Артём Ежаков





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