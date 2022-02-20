Молодой амчанин попался оперативникам с крупным весом синтетического наркотика

За хранение N-метилэфедрона парню грозит от 3 до 10 лет заключения.

Возле одной из лесополос Орловского района оперативниками задержан 27-летний амчанин. Ранее оперативникам поступила информация, что он может быть причастен к наркопреступлению, – сообщили в областном УМВД. Во внутреннем кармане куртки у парня нашли 10 свертков с синтетическим наркотиком. Лабораторная проверка показала, что изъятое является N-метилэфедроном массой в 5,13 грамма.



За хранение запрещенного вещества парню грозит от 3 до 10 лет тюрьмы. Он задержан в рамках ст. 91 УПК РФ. Ведётся следствие.



Фото пресс-службы УМВД России по Орловской области