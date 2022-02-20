воскресенье 20.02.2022 22:36:09 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
COVID-19
Главная » Новости

19:08, 20 февраля 2022 года

Молодой амчанин попался оперативникам с крупным весом синтетического наркотика

За хранение N-метилэфедрона парню грозит от 3 до 10 лет заключения.


Возле одной из лесополос Орловского района оперативниками задержан 27-летний амчанин. Ранее оперативникам поступила информация, что он может быть причастен к наркопреступлению, – сообщили в областном УМВД. Во внутреннем кармане куртки у парня нашли 10 свертков с синтетическим наркотиком. Лабораторная проверка показала, что изъятое является N-метилэфедроном массой в 5,13 грамма.
 
За хранение запрещенного вещества парню грозит от 3 до 10 лет тюрьмы. Он задержан в рамках ст. 91 УПК РФ. Ведётся следствие.
 
Фото пресс-службы УМВД России по Орловской области



Артём Ежаков


 
© 2002−2022 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.