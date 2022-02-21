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8:12, 21 февраля 2022 года

Орловский Роспотребнадзор стал активнее проверять табачные изделия

В минувшем году число проверок в этом сфере подскочило на 40,7% по сравнению с 2020-м.


В 2022-м году орловский Роспотребнадзор провёл 123 проверки в сфере оборота табачных изделий, что на 50 мероприятий больше показателя позапрошлого года. Инспекторы посетили 348 точек сбыта таких товаров.
 
Среди наиболее грубых нарушений – продажа табака подросткам, а также вблизи образовательных учреждений. Изъято более 8,4 тыс. пачек сигарет, почти все они нарушали правила маркировки.
 
По фактам проверок возбуждено 170 административных дел. Сумма штрафов превысила полмиллиона рублей. В суды подано 12 исков о блокировке сайтов, продававших незаконный табак и кальяны. Удовлетворено 10 запросов, два закрылись сами, до заседаний. За неоднократную торговлю сомнительным табаком лишен статуса ИП один человек, другое заявление рассматривается в суде.



Артём Ежаков


 
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