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9:05, 21 февраля 2022 года В Мценске разрешили тяжбу о газовом счётчике, магнитном поле и долге в двести тысяч рублей Необычное дело пришлось рассмотреть судьям двух инстанций.







В Орловской области поставили точку в необычном деле о газовом счётчике, магнитном поле и долге в четверть миллиона рублей. Сначала тяжба по иску газовой компании рассматривалась Мценским районным судом , а затем областным. Из материалов производства следовало, что ответчик установил в доме газовый счётчик, в котором спустя три года специалисты нашли неисправность. Результаты проверки показали, что под воздействием магнитного поля прибор учёта останавливался и переставал считать потребляемый природный газ, что было зафиксировано на видеозаписи. Пока счётчик снимали, ответчику предлагали отправить устройство на проверку на завод-изготовитель, однако мужчина отнес прибор в «Государственный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Орловской области». Там подтвердили работоспособность счётчика, но, как позже выяснилось, воздействие магнитов не проверяли.

В суде газовая фирма требовала возместить более двухсот тысяч рублей накопившегося долга за поставку газа. Для разбирательства прибор всё-таки отправили изготовителю. Там заявили, что магнитное воздействие никак не могло сломать счётчик. Увидев отснятый материал проверки, изготовитель порекомендовал отправить устройство на независимую экспертизу на предмет возможного несанкционированного вмешательства в конструкцию. После этого выяснилось, что отправлять уже нечего – счётчик ответчик выбросил. Мценская инстанция встала на сторону истца.

Ответчик попытался оспорить решение в областном суде. По его мнению, несанкционированное вмешательство в прибор подтверждено не было, приговор оставили без изменений – без счётчика любые утверждения подтвердить было нельзя.





Артём Ежаков





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