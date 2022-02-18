Смотровая площадка на набережной в Орле теряет гранитные плиты

Как сообщили в городской администрации, планируется ремонт облицовки.

Стены смотровой площадки на набережной Оки на набережной Дубровинского нуждаются в ремонте – частично отходит гранитная облицовка.

Как сообщили в городской администрации, планируется обследовать объект в течение двух-трёх месяцев, после чего будет запущена конкурсная процедура по поиску подрядчика, который возьмётся за ремонт.

Ремонт набережной был сделан к 450-летию Орла, в 2016 году.

Фото пресс-службы администрации Орла