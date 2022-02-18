Смотровая площадка на набережной в Орле теряет гранитные плиты

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18:36, 18 февраля 2022 года
Смотровая площадка на набережной в Орле теряет гранитные плитыКак сообщили в городской администрации, планируется ремонт облицовки.
Стены смотровой площадки на набережной Оки на набережной Дубровинского нуждаются в ремонте – частично отходит гранитная облицовка.
Как сообщили в городской администрации, планируется обследовать объект в течение двух-трёх месяцев, после чего будет запущена конкурсная процедура по поиску подрядчика, который возьмётся за ремонт.
Ремонт набережной был сделан к 450-летию Орла, в 2016 году.
Фото пресс-службы администрации Орла
Орловское Информбюро