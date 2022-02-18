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19:20, 18 февраля 2022 года Орловский хоккеист Александр Никишин вышел в финал Олимпиады Сборная России по буллитам одолела шведов. Итоговый счет – 2:1.





Сборная ОКР по хоккею, в составе которой выступает орловский спортсмен Александр Никишин, в серии послематчевых буллитов обыграла шведскую команду. Итоговый счет – 2:1.

В финале российская ледовая дружина сыграет с Финляндией. Игра пройдет 20 февраля. Начало – в 7:00.

Для Орловской области медаль, завоеванная Никишиным, станет первой олимпийской наградой с 2006 года. Тогда «серебро» взял бобслеист Филипп Егоров





Артём Ежаков





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