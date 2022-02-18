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19:45, 18 февраля 2022 года «Спецавтобазе» – деньги, малышам – детсады, специалистам – рабочие места Губернатор Орловской области Андрей Клычков совершил рабочую поездку по Орлу.





Сегодня Андрей Клычков посетил «Спецавтобазу». Муниципальное предприятие осуществляет содержание улично-дорожной сети города, уборку скверов, площадей и набережных, монтаж лёгких ограждающих конструкций, а также благоустройство автомобильных дорог. Чтобы в полном объёме выполнять эти задачи, в первую очередь, необходимо решить кадровый вопрос. Сейчас вместо 630 положенных по штату человек трудятся чуть больше 380. Сохраняется сложная ситуация с нехваткой уборщиков территорий (ручной труд), водителей (с наличием категории Е). Андрей Клычков заявил о необходимости повышения заработной платы сотрудникам «Спецавтобазы» к 1 апреля. Он также отметил, что на предприятии предстоит создать условия для круглогодичной работы. Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «С 1 апреля будет повышение заработной платы. Мы доведём 39 тысяч рублей для водителей КДМ. И 1 июля - следующее повышение заработной платы - для того чтобы могли коллектив сформировать полностью». Также шла речь о выделении дополнительных средств на круглогодичное содержание улично-дорожной и о смене формы собственности предприятия, что позволит сэкономить серьёзные средства. Юрий Парахин, мэр г. Орла: «Если в прошлом году на «Спецавтобазу» направили примерно 350-400 миллионов рублей, то в этом году уже общий объём средств будет порядка 900 миллионов. Это повышение заработной платы и закупка новой техники». Ещё одним пунктом рабочей поездки губернатора по Орлу стало посещение двух новых детских садов. Дошкольные учреждения открыли на улицах Кузнецова и Планерной. Оба построены по нацпроекту «Демография». На улице Кузнецова - всё по современному стандарту: удобные игровые и спальни, сенсорные игрушки, музыкальный уголок, медицинский пункт, лучшее кухонное оборудование. В приоритете - безопасность. Всего по территории садика установлено 40 камер наблюдения. Садик рассчитан на малышей в возрасте до трёх лет. Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «В своё время этой категории детей меньше внимания уделялось, и ясли были у нас чем-то необычным, к сожалению. Сейчас у нас очередь уже нулевая». По контракту на садик потратили более 110 миллионов рублей. С учётом ценовых качелей на строительном рынке, подрядная компания всё сделала в срок. Детский сад на Планерной чудом не стал долгостроем - в 2020 году был расторгнут контракт с подрядной организацией, которая позже вошла в список недобросовестных в Орловской области. Сегодня объект сдан в срок уже другой фирмой, здесь тоже всё на уровне, как на Кузнецова.

Посетил сегодня Андрей Клычуков и мебельное предприятие, которое работает на территории Индустриального парка. Сегодня в цехах предприятия трудится более 300 человек. Немецкое и итальянское оборудование позволяет обеспечить высокую точность фрезерования. В будущем предприятие будет расширяться, так что специалисты с техническим образованием будут востребованы.





Всеволод Трифонов





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