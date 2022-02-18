Главная » Новости



21:00, 18 февраля 2022 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».





- В Орле с крыши дома на подростка упала льдина. Юноша находится в реанимации. Хронологию и причины случившегося выясняла корреспондент ГТРК «Орёл» Анна Вайсергисер.

- «Спецавтобазе» – деньги, малышам – детсады, специалистам – рабочие места. Губернатор Орловской области Андрей Клычков совершил рабочую поездку по Орлу.



- Скандинавский циклон принёс на Орловщину тепло: в опасности метеозависимые люди и любители пеших прогулок по замёрзшим водоёмам.



- Объявлен конкурс на создание памятного знака Тургеневскому дубу. Выбирать будем общим голосованием.

СМОТРЕТЬ ВЫПУСК





Вести-Орёл





Новости СМИ2