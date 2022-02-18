|Главная » Новости
21:00, 18 февраля 2022 года
Коротко о главном«Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».
- В Орле с крыши дома на подростка упала льдина. Юноша находится в реанимации. Хронологию и причины случившегося выясняла корреспондент ГТРК «Орёл» Анна Вайсергисер.
- «Спецавтобазе» – деньги, малышам – детсады, специалистам – рабочие места. Губернатор Орловской области Андрей Клычков совершил рабочую поездку по Орлу.
- Скандинавский циклон принёс на Орловщину тепло: в опасности метеозависимые люди и любители пеших прогулок по замёрзшим водоёмам.
- Объявлен конкурс на создание памятного знака Тургеневскому дубу. Выбирать будем общим голосованием.
Вести-Орёл