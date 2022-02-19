Орловская область готова принять беженцев из ЛНР и ДНР

|
|
|Главная » Новости
11:36, 19 февраля 2022 года
Орловская область готова принять беженцев из ЛНР и ДНРОб этом сообщили в пресс-службе губернатора.
Губернатор Орловской области Андрей Клычков заявил о готовности принять эвакуированных жителей Луганской и Донецкой народных республик, – сообщает региональный информационный портал.
Органам власти были поставлены задачи по подготовке мест временного проживания для размещения беженцев. Также обеспечено межведомственное взаимодействие по вопросам организации обустройства мест возможного проживания и обеспечения приезжих граждан всем необходимым.
К работе также подключены руководители органов местного самоуправления Орловской области. Как заявил Губернатор Андрей Клычков, вопросы подготовки региона к приему людей, выезжающих из ДНР и ЛНР, находятся на его личном контроле.
Артём Ежаков