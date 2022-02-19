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11:36, 19 февраля 2022 года Орловская область готова принять беженцев из ЛНР и ДНР Об этом сообщили в пресс-службе губернатора.





Губернатор Орловской области Андрей Клычков заявил о готовности принять эвакуированных жителей Луганской и Донецкой народных республик, – сообщает региональный информационный портал.



Органам власти были поставлены задачи по подготовке мест временного проживания для размещения беженцев. Также обеспечено межведомственное взаимодействие по вопросам организации обустройства мест возможного проживания и обеспечения приезжих граждан всем необходимым.



К работе также подключены руководители органов местного самоуправления Орловской области. Как заявил Губернатор Андрей Клычков, вопросы подготовки региона к приему людей, выезжающих из ДНР и ЛНР, находятся на его личном контроле.





Артём Ежаков





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