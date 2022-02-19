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12:45, 19 февраля 2022 года

В Орле молодой автолюбитель едва не лишился легковушки

На ВАЗ покусился ранее судимый парень. Правоохранители успели найти машину до того, как ее разобрали на запчасти.


В Орле сотрудниками УМВД установлен подозреваемый в краже автомобиля ВАЗ у 19-летнего парня. Преступление инкриминируют ранее судимому 25-летнему молодому человеку.

Легковушка пропала с парковочного места на ул. Черкасской. Как оказалось, подозреваемый поздно вечером отбуксировал машину к своему дому в Северном районе, где позднее планировал разобрать ВАЗ и продать детали. Правоохранители вовремя обнаружили машину и в полной сохранности передали её потерпевшему.

Подозреваемый будет ожидать приговора под подпиской о невыезде, – заявили в областном УМВД. Парню грозят штраф, различные работы или заключение сроком до 5 лет.


Артём Ежаков


 
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