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13:45, 19 февраля 2022 года 710 жителей Орловской области накануне заболели COVID-19 В больницы госпитализировано 97 человек. Четверо скончались.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 19 февраля, за последние сутки в Орловской области выявлено 710 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией (всего – 93 355). Госпитализировано 97 человек.



Накануне выписано 363 жителя региона (всего – 74 627). Умерли четверо. С начала пандемии в области скончалось 1 707 человек.





Артём Ежаков





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