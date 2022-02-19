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14:35, 19 февраля 2022 года В Орле запланирован капремонт трех школ Пока что речь идет только о составлении проектов обновления.





В Орле объявили торги на составление проектных документов по капитальному ремонту трех городских образовательных учреждений – лицея № 32, гимназии № 39 и школы № 15. Данные о торгах появились на Госзакупках. На составление бумаг потратят свыше 8 миллионов рублей. Сроки исполнения соглашений и положительные заключения госэкпертизы датированы 25 июля.





Артём Ежаков





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