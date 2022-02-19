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15:30, 19 февраля 2022 года Строительство детской поликлиники в Ливнах возобновят в марте Об этом было заявлено на заседании профильного комитета областного совета.





16 февраля в областном совете прошло заседание комитета по социальной политике, где в числе прочего обсуждалось строительство новой детской поликлиники в Ливнах. Медучреждение возводится в рамках нацпроекта «Демография». Процесс пошел в апреле прошлого года, но из-за обнаружения на рабочем объекте насыпных грунтов пришлось менять проектные документы. В конце года новое положительное заключение было получено, поэтому стройка, как заявил замглавы КУ ОО «Орелгосзаказчик» Геннадий Бычков, возобновиться в марте 2022-го года. Первоначальные сроки сдачи поликлиники, соответственно, сдвинулись.



Подрядчиком на объекте выступает ООО «Авилон». Фирма уже ввела в эксплуатацию три детских сада в Орле: № 96, № 97 и № 98. Также компания строит детсад на ул. Ливенской.





Артём Ежаков





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