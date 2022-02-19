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16:43, 19 февраля 2022 года Завтра Орловская область ожидает прибытия первой партии беженцев из ЛНР и ДНР Ориентировочно прибудут порядка 500 человек. Их готовы принять в пяти пунктах временного размещения.





Завтра Орловская область ожидает прибытия первой партии беженцев из ЛНР и ДНР в количестве порядка 500 человек. Об этом заявил во время прямого эфира в социальных сетях губернатор Андрей Клычков. Людей разместят в 5 пунктах – санаториях «Орловчанка», «Ветерок», «Дубрава», «Солнышко» и «Березка». Также глава региона заявил, что дал поручение организовать фонд благотворительной помощи беженцам.



Число пунктов временного размещения не окончательно и будет дополняться. Каждое муниципальное образование уже представило свои варианты. Штаб помощи пребывающим гражданам возглавит зампред правительства Орловской области по развитию инфраструктуры Владимир Ивановский. Комиссию, занимающуюся всеми вопросами, связанными с приемом людей, возглавит лично Андрей Клычков.







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