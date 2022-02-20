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11:03, 20 февраля 2022 года Александр Никишин стал серебряным призером Олимпиады В решающем матче мужского хоккейного турнира сборная России уступила команде Финляндии.





Сборная России по хоккею, в составе которой выступает орловский хоккеист Александр Никишин, уступила в финале олимпийского турнира команде Финляндии – 2:1. Для Орловской области серебряная награда Никишина стала первой олимпийской медалью с 2006 года. В Турине «серебро» взял бобслеист Филипп Егоров.



Также отметим, что легендарный советский и российский хоккеист Игорь Ларионов отметил Никишина в качестве одного из самых перспективных игроков сборной России.





Артём Ежаков





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