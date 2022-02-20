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15:45, 20 февраля 2022 года
Молодой житель Орла рискует отправиться в колонию за хранение «синтетики»Ему грозит от 3 до 10 лет заключения.
В Заводском районе Орла по подозрению в хранении синтетического наркотика задержан 21-летний парень. В кармане его куртки оперативники нашли 15,38 грамма мефедрона, а также 0,45 грамма N-метилэфедрона, – заявили в областном УМВД. «Зелье» молодой человек купил для себя.
На период предварительного следствия подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ему грозит от 3 до 10 лет заключения.
Фото пресс-службы УМВД России по Орловской области
Артём Ежаков