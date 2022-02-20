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14:45, 20 февраля 2022 года В Колпне за 10 миллионов рублей возродят озеро возле ул. Заречной Также облагородят прибрежный участок.





В Колпне за 10 миллионов рублей возродят озеро возле ул. Заречной, – передает региональный портал. Обмелевший и захламленный водоем расчистят, а дно планируется углубить на полтора метра. В мае приступят к благоустройству прибрежной линии – берег укрепят, вдоль него высадят деревья и декоративные кустарники. Посередине озера установят беседку, к которой проложат мостик с перилами



Фото районной газеты «За изобилие»





Артём Ежаков





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